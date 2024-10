O prefeito David Almeida (Avante), candidato à reeleição, defendeu, na noite desta quinta-feira (10) durante entrevista à TV Record Manaus, os eixos estratégicos que compõem o seu novo plano de governo. Ao todo, o plano está estruturado com base em sete eixos: Desenvolvimento Social, Atenção à Saúde, Educação Básica e Profissional, Infraestrurura e Mobilidade, Ambiental, Crescimento Econômico e Eficiência em Gestão. Segundo prefeito, os setores já avançaram na atual gestão, porém, para que Manaus conquiste

“Aquilo que é da minha responsabilidade, a Educação Básica, a Saúde Saúde, Manaus atinge o melhor momento da sua história. Em relação a alguns índices, como o IDH [Índide de Desenvolvimento Humano], porque Manaus ainda não se desenvolveu? Porque os serviços públicos oferecidos pelo Governo do Estado são de péssima qualidade. Nós não temos uma Segurança de qualidade, a Saúde do Estado não é de qualidade, as pessoas confundem a Saúde do Estado com a saúde da Prefeitura e isso acaba impactando na nossa gestão”, explicou o prefeito.

Na entrevista, o prefeito de Manaus ainda enumerou os avanços já alcançados pela capital amazonense nos últimos anos. Segundo David, esse histórico de entregas e realizações respalda a sua candidatura à reeleição, para que Manaus possa seguir avançando nos próximos anos.

“A gente melhorou a Saúde Básica, as UBSs, nós melhoramos, mas podemos melhorar muito mais. Nós saímos de 13º para 5º colocado na nota do IDEB, ou seja, a melhor Educação que a cidade já teve. Nós fizemos o passe livre estudantil. Nós temos o prato do povo. Melhoramos também o transporte coletivo, mas ainda não estou satisfeito, por isso estou concorrendo à reeleição”, destacou David Almeida.

Educação e Saúde

A saúde básica de Manaus obteve, por sete vezes consecutivas, o primeiro lugar no Previne Brasil, programa do Ministério da Saúde que monitora o desempenho dos municípios em sete indicadores da Atenção Primária à Saúde.

Na última avaliação quadrimestral do programa, referente aos meses de setembro a dezembro de 2023, a capital amazonense atingiu 8,8 no Índice Sintético Final (ISF), à frente de Porto Alegre (RS), com ISF de 8,5; Maceió (AL), com 8,31; Brasília (DF), com 7,72; e Rio de Janeiro, com 7,65.

A pontuação é calculada com base nos percentuais dos municípios em sete indicadores: gestantes com, ao menos, seis consultas de pré-natal, iniciadas até a 12ª semana de gestação; gestantes com exames para sífilis e HIV; gestantes com atendimento odontológico; mulheres com coleta de exame citopatológico (preventivo); crianças de 1 ano de idade com as vacinas pentavalente e poliomielite; pessoas com hipertensão com consulta e pressão arterial aferida no semestre; e pessoas com diabetes e hemoglobina glicada solicitada no semestre.

Já na Educação, Manaus atingiu pela primeira vez na história, uma das melhores pontuações em Educação Básica. Segundo os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Ministério da Educação (MEC), divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), indicador que mede a qualidade da educação em todo o país, as escolas municipais da capital saltaram da 13ª posição em 2021 para a 5ª, em 2023, quando levado em conta os alunos matriculados do 6° ao 9° ano do ensino fundamental. Já em relação aos estudantes do 1° ao 5° ano do ensino fundamental, o salto foi do 13° para o 6° lugar no mesmo período.

