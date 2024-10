O Boi-Bumbá Caprichoso, celebra 111 anos de história e presenteia a nação azul e branca com o lançamento do álbum ao vivo que registra o tricampeonato conquistado no Festival de Parintins 2024. O álbum, intitulado Tricampeão (Ao Vivo no Bumbódromo), é a primeira de várias surpresas que serão reveladas durante a festa de aniversário do Boi, marcada para este sábado, 12 de outubro, no Curral Zeca Xibelão.

Disponível nas principais plataformas de áudio, o álbum é composto por 19 faixas que reúnem o melhor do repertório que consagrou o Caprichoso na arena. Além disso, revisita três toadas clássicas na voz de Patrick Araújo, levantador de toadas oficial do Boi Caprichoso, incluindo Bicho Folharal (2015), Ritual da Vida (1998) e Utopia Cabocla(2007). Esta última conta com a participação especial de Edilson Santana, que retornou ao time de toadeiros em 2024.

Com uma produção musical impecável, a obra é resultado de três noites de apresentações no Bumbódromo, onde foram executadas cerca de 75 toadas. A Banda Oficial do Caprichoso contou com o reforço de 33 músicos, sob a direção de Bennett Carlos, Neil Armstrong, Adriano Aguiar e Valdenor Filho.

O presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, celebrou o lançamento como um marco da dedicação de toda a equipe. “O álbum ao vivo do tricampeonato celebra a nossa história e a força da nação azul e branca. Cada toada é uma homenagem à dedicação de todos que fazem parte do Boi Caprichoso. Este é o primeiro presente de muitos que virão para comemorar nossos 111 anos, e que esse trabalho inspire futuras conquistas. Viva o tricampeão! Viva o Boi Caprichoso!”

Tricampeão (Ao Vivo no Bumbódromo) fecha uma trilogia de álbuns ao vivo que retratam as vitórias do Caprichoso na arena, consolidando-se como um presente inesquecível para seus torcedores. Patrick Araújo expressou sua gratidão e orgulho em fazer parte dessa história. “Fazer parte dessa trilogia de álbuns ao vivo do Caprichoso é algo que me orgulho muito na minha trajetória de cantor. Me dediquei com todo amor ao nosso boi, e tenho a consciência que fizemos um ótimo trabalho”, destacou o cantor.

O álbum já está disponível nas principais plataformas de música, e os torcedores podem acessar o link onerpm.link/tricampeao para escolher sua plataforma favorita e apreciar essa obra.