A Alemanha conquistou uma vitória importante ao derrotar a Bósnia-Herzegovina por 2 a 1, em um jogo realizado fora de casa. Com esse resultado, a seleção alemã se destacou na liderança do Grupo 3 da Liga das Nações, acumulando um total de sete pontos. A Holanda, que empatou em 1 a 1 com a Hungria, está agora a dois pontos da equipe alemã. O técnico Julian Nagelsmann escalou Alexander Nübel como goleiro, uma vez que Manuel Neuer se aposentou e Marc-André ter Stegen está se recuperando de uma lesão.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante o primeiro tempo, a Alemanha mostrou um desempenho superior, com Undav abrindo o placar aos 29 minutos e ampliando a vantagem aos 33 minutos. No segundo tempo, a Bósnia-Herzegovina conseguiu reagir e marcou seu gol com Dzeko aos 24 minutos, mas não foi suficiente para igualar o jogo. Apesar da pressão da equipe da casa, a Alemanha manteve a vantagem e garantiu os três pontos.

Em outra partida do grupo, a Holanda enfrentou a Hungria e, mesmo com a expulsão do capitão Van Dijk, conseguiu um empate. Dumfries foi o responsável por igualar o marcador, mostrando um bom desempenho na etapa complementar. Além desses jogos, outros resultados da Liga das Nações incluem a vitória da República Checa sobre a Albânia por 2 a 0 e a Turquia, que venceu Montenegro por 1 a 0, assumindo assim a liderança em seus respectivos grupos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias