Nesta quarta-feira, 22/1, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou a nomeação de Arnaldo Flores como novo presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A oficialização aconteceu durante uma reunião na sede do instituto, localizada na Cachoeirinha, zona Sul, marcando o início de um novo capítulo na gestão da mobilidade urbana na capital amazonense.

Arnaldo Flores possui uma vasta experiência no setor público, destacando-se em sua atuação nos Correios e na Controladoria Geral da União (CGU), onde trabalhou temas como controle social e transparência nos Estados do Amazonas, Alagoas e Mato Grosso. Desde 2013, ele integra a Prefeitura de Manaus, atuando na área de controle interno e na Controladoria Geral do Município, experiência que será fundamental para os desafios à frente do IMMU.

Durante o anúncio, David Almeida destacou os desafios enfrentados pelo IMMU e a necessidade de um trabalho técnico e eficaz.

“O novo diretor-presidente do instituto, doutor Arnaldo Flores, que era o controlador-geral do município, vai trabalhar com uma equipe de técnicos para otimizar recursos, melhorar nossa receita e garantir uma alocação mais eficiente no sistema. O desafio é grande, pois o sistema está pesado, com mais de R$ 1,6 bilhão em subsídios nos últimos quatro anos. Isso precisa ser ajustado e vai exigir comprometimento”, afirmou Almeida.

O vice-prefeito Renato Junior também esteve presente e reforçou a importância de ações rápidas e coordenadas na gestão da infraestrutura de Manaus, alinhadas às diretrizes do prefeito.

“O doutor Arnaldo Flores tem um currículo de alto nível e trará uma grande contribuição. Nós, como Secretaria de Obras, seguiremos trabalhando junto ao Instituto de Mobilidade Urbana, ajustando ações para cumprir os objetivos estabelecidos pelo prefeito”, salientou Junior.

Arnaldo Flores reconheceu a magnitude dos desafios e enfatizou seu compromisso em melhorar a mobilidade e a qualidade do transporte público na cidade, buscando maior eficiência financeira e serviços de melhor qualidade para os usuários.

“Assumo o IMMU com o compromisso de atender às diretrizes do prefeito David Almeida: melhorar a mobilidade, o transporte coletivo, o trânsito e a relação custo-benefício do sistema. O objetivo não é aumentar custos para o usuário, mas reconquistar passageiros pela qualidade do serviço oferecido”, citou.

Com a nomeação de Arnaldo Flores, a Prefeitura de Manaus aposta em uma gestão técnica para enfrentar as dificuldades e promover mudanças estruturais no sistema de transporte e mobilidade urbana da cidade.