O Palmeiras fez uma proposta de R$ 170 milhões ao Barcelona para a contratação de Vitor Roque, mas a oferta foi rejeitada. Informação foi dada pelo jornal espanhol Sport. O clube paulista está determinado a tentar novamente até o final deste mês, buscando reforçar seu elenco, especialmente na posição de centroavante. A proposta inicial foi de 27 milhões de euros, equivalente a cerca de R$ 170 milhões, visando adquirir 80% dos direitos econômicos do atleta. Vitor Roque, que tem apenas 19 anos, chegou ao Barcelona no final de 2023, mas não conseguiu se firmar na equipe principal e acabou sendo emprestado ao Real Betis.

A situação do jogador no clube espanhol não tem sido favorável, o que pode abrir novas oportunidades para o Palmeiras. A diretoria alviverde está atenta a essa situação e planeja uma nova investida. Atualmente, o Palmeiras conta apenas com Flaco López e o jovem Thalys como opções para a posição de centroavante. A carência de um atacante de destaque é uma preocupação para a comissão técnica, que busca alternativas no mercado. Caso a negociação com o Barcelona não avance neste mês, o clube já considera uma nova tentativa na janela de transferências de 2025.

Caso Claudinho

Clube paulista enfrenta também um momento de frustração após a decisão de Claudinho, que optou por se transferir para o Al Sadd, do Catar. A presidente Leila Pereira revelou que o jogador havia inicialmente concordado em se juntar ao clube paulista, e que já havia um acordo com o Zenit, da Rússia, para a transferência, estipulando um valor de 17 milhões de euros, equivalente a aproximadamente R$ 117 milhões.

“Nós entramos em acordo com o Zenit, e o Claudinho aceitou a nossa proposta. Eu mesma conversei por telefone com o jogador, que, por duas vezes, deu a sua palavra de que viria para o Palmeiras. Ele me disse que não queria jogar no Catar”, afirmou Leila nesta terça-feira em entrevista ao site ge.

Leila Pereira não escondeu sua decepção ao saber da escolha do atleta. “Fomos surpreendidos por uma ligação do representante do atleta dizendo que houve uma mudança de planos”, disse a presidente palmeirense. “Fizemos uma ótima oferta, tanto que o jogador a aceitou. Mas o futebol é assim mesmo. Nenhum atleta é maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras”, completou ela, em tom de desabafo.

O técnico Abel Ferreira já havia solicitado a contratação de mais três jogadores: um zagueiro, um meio-campista e um atacante. Até o momento, o clube já perdeu cinco atletas e, em contrapartida, trouxe apenas dois novos reforços.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias