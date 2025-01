Lewis Hamilton fez sua estreia ao volante de um carro da Ferrari, o SF-23, no Circuito de Fiorano, localizado na Itália. O piloto britânico compartilhou nas redes sociais uma imagem de seu novo capacete amarelo, além de uma foto em que aparece vestindo o macacão da equipe italiana. “Entrando em uma nova era! Lewis Hamilton faz sua primeira volta em uma Ferrari!”, disse a publicação do perfil da equipe e da Fórmula 1 no Instagram, seguida de um vídeo da performance do inglês.

Além de testar o carro, Hamilton também compartilhou a visita à sede da Ferrari no dia anterior, onde conheceu seus novos colegas de equipe. Ele assume o lugar de Carlos Sainz e se juntará a Charles Leclerc na formação da escuderia para a próxima temporada. A temporada de 2025 da Fórmula 1 está programada para começar no dia 16 de março, com a realização do Grande Prêmio da Austrália.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias