LeBron James, jogador do Los Angeles Lakers, fez história ao registrar seu primeiro “triple-double” após completar 40 anos, contribuindo para a vitória da equipe sobre o Washington Wizards por 111 a 88. Com essa performance, ele igualou Karl Malone, que também alcançou essa marca na mesma faixa etária. O astro da NBA finalizou o jogo com 21 pontos, 13 assistências e 10 rebotes, somando seu nono “triple-double” na temporada e o 121º de sua carreira, consolidando-se como o quinto maior da liga. Além de seu feito com os “triple-doubles”, LeBron também se destacou ao alcançar 2.308 roubadas de bola, superando Scottie Pippen e se posicionando como o sétimo jogador na história da NBA nesse aspecto.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Los Angeles Lakers (@lakers)

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Anthony Davis foi o destaque da partida, anotando 29 pontos e pegando 16 rebotes, ajudando os Lakers a se manterem competitivos na Conferência Oeste, onde ocupam atualmente a sexta posição. Os Lakers enfrentaram os Wizards, que estão em uma fase difícil, ocupando a última colocação da Conferência Leste. A vitória dos Lakers foi um reflexo do bom desempenho coletivo, com LeBron e Davis se destacando em quadra. A equipe busca se firmar entre os melhores da liga, enquanto os Wizards tentam reverter sua situação. Na rodada da NBA, outros jogos também chamaram a atenção. O Portland Trail Blazers venceu o Miami Heat por 116 a 107, enquanto o Toronto Raptors superou o Orlando Magic com um placar de 109 a 93.

O New York Knicks derrotou o Brooklyn Nets por 99 a 95, e o Denver Nuggets teve uma vitória expressiva sobre o Philadelphia 76ers, com um placar de 144 a 109. Os próximos confrontos da liga prometem ser emocionantes, com partidas como Atlanta Hawks enfrentando o Detroit Pistons e Dallas Mavericks medindo forças com o Minnesota Timberwolves. Outros jogos incluem Brooklyn Nets contra Phoenix Suns e Memphis Grizzlies contra Charlotte Hornets, além de Houston Rockets enfrentando o Cleveland Cavaliers.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira