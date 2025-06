Visuliazação: 0

De Presidente Figueiredo para os holofotes, a jovem atriz brilha em produção audiovisual gravada no município

O curta-metragem “Além das Manchas”, filmado integralmente no município amazonense de Presidente Figueiredo, não celebra apenas uma narrativa sobre o enfrentamento ao preconceito racial e a união feminina, mas também a ascensão da jovem atriz Valentina Marques. A obra, com sessões de pré-estreia em Manaus nesta semana, coloca em evidência o talento da atriz de 14 anos, residente em Presidente Figueiredo.

Valentina Marques, natural da Paraíba e criada no Amazonas, iniciou sua jornada artística na Casa de Artes Trilhares, em Manaus. Apesar da pouca idade, ela já acumula experiência em palcos como o Teatro Amazonas e o Teatro Manauara. Seu reconhecimento no cenário audiovisual brasileiro veio com a série “Cangaço Novo”, da Amazon Prime Video, onde interpretou a versão jovem da personagem Dinorah, recebendo elogios da crítica e do público.

Recentemente, a atriz comemorou sua estreia como protagonista em “Revolução da TV”, um filme da TV Globo exibido em “Tela Quente” e disponível no Globoplay. Este trabalho recente marcou um capítulo importante na carreira de Valentina, que também participou de novelas e outros filmes.

“Além das Manchas”: Uma obra com mensagem e representatividade

“Além das Manchas”, dirigido por Wallace Abreu e produzido pela atriz e produtora cultural Rosa Malagueta, aborda a trajetória de Mariana, uma mulher preta que enfrenta o racismo ao chegar em uma comunidade ribeirinha para trabalhar como lavadeira. A protagonista é interpretada por Agrael de Jesus, atriz rondoniense premiada por “Ela Mora Logo Ali”, que se inspira na avó afro-indígena de Rosa Malagueta.

“Minha avó foi uma mulher afro-indígena, que passou por muitas provas na vida e que muito me inspira. A primeira vez que vi a Agrael, me lembrei muito da figura da minha avó. Não podia ser outra atriz para o papel”, destaca Rosa Malagueta sobre a inspiração para a personagem.

O curta-metragem, viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, terá exibições gratuitas nos dias 4 e 6, às 14h, nas escolas estaduais Marcantonio Vilaça II e Alice Salerno em Manaus. As sessões contarão com a presença das atrizes Jôce Mendes e Valentina Marques, seguidas por um workshop sobre produção audiovisual na Amazônia, em uma iniciativa que conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Após as pré-estreias em Manaus, “Além das Manchas” iniciará sua circulação em shows e festivais, buscando levar a história e a cultura amazonense para públicos diversos no Brasil e no exterior. A obra conta com um elenco que inclui Gomes de Lima, Sendí Baré, Petta Catão, Márcia Vinagre, Tony Ferreira, Cleciano Cardoso, Moisés Neto e Malu Sales.

