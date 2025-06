Visuliazação: 0

Finalista e semifinalista na última Eurocopa, Inglaterra e Holanda venceram seus respectivos jogos neste sábado (7), pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. Os ingleses bateram por 1 a 0 a seleção de Andorra, 173ª colocada no ranking da Fifa, em jogo disputado em Barcelona, enquanto os holandeses foram a Helsinque e construíram o resultado de 2 a 0 sobre a Finlândia em 20 minutos. Para a Inglaterra, foi a terceira vitória em três jogos no Grupo K das Eliminatórias.

Com o resultado, Thomas Tuchel se tornou o primeiro técnico dos ‘Three Lions’ a vencer seus primeiros três jogos oficiais sem sofrer gols. Uma estatística que perde um pouco de brilho se for levado em conta que os adversários foram Andorra, Letônia e Albânia, que além da Sérvia formam o Grupo K da Eliminatórias com a Inglaterra. “Não estou feliz com o desempenho. Perdemos o ritmo não conseguimos recuperar”, comentou o Tuchel após a partida. “Cabe a nós manter o ritmo alto. Cabe a nós trazer a energia ofensiva para o campo e fazer isso de forma implacável”.

Outro fator para o resultado magro foi a série de testes realizados pelo treinador alemão, como o meio-campista Curtis Jones na lateral direita e Reece James, lateral-direito, jogando na esquerda. A seleção de Andorra, que está há mais de dois anos sem marcar um gol, jogou na defensiva e deixou a bola com os ingleses, que não conseguiam encontrar espaços para marcar. O jogador mais perigoso dos ‘Three Lions’ foi o capitão Kane, que abriu o placar quando a falta de gols já começava a preocupar as arquibancadas. O outro jogo da chave disputado neste sábado também teve pouca emoção, com um 0 a 0 entre Albânia e Sérvia depois de um pênalti perdido pelos albaneses pouco antes do intervalo (45’+1).

Memphis se aproxima de Van Persie

Por sua vez, a Holanda começou sua campanha no Grupo G das Eliminatórias com Memphis Depay marcando aos seis minutos. O atacante do Corinthians chegou aos 48 gols pela com a camisa da seleção holandesa e está a dois de igualar o recorde de Robin van Persie (50). Pouco depois, Cody Gakpo cruzou na área e Denzel Dumfries (23′) apareceu na segunda trave para fazer o segundo da ‘Oranje’). Completam o Grupo G Lituânia e Malta, que empataram em 0 a 0 neste sábado, e a Polônia, líder provisória com duas vitórias em dois jogos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na próxima terça-feira, a Holanda tentará manter a sequência positiva contra a modesta seleção de Malta, enquanto os poloneses visitarão a Finlândia. Pelo Grupo H, a Bósnia venceu San Marino por 1 a 0, com um gol do veterano Edin Dzeko (66′) e somou sua terceira vitória nas Eliminatórias. Por sua vez, a Áustria estreou vencendo a Romênia por 2 a 1.

*Com informações da AFP