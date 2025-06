Visuliazação: 0

A direção do Santos anunciou neste sábado (7) que Neymar testou positivo para a covid-19. De acordo com o clube, o jogador foi afastado das atividades do time desde quinta-feira, quando apresentou os primeiros sintomas. Não há informações sobre o retorno do atacante às atividades.

“Com quadro viral iniciado na quinta-feira (5), o atleta Neymar Jr. foi submetido a exames laboratoriais, após avaliação do Departamento Médico do Santos FC, que confirmaram infecção por covid-19”, anunciou o Santos, que informou ainda que o atleta está em repouso em sua casa e já iniciou “tratamento sintomático”.

Com o quadro viral, Neymar foi desfalque do time no jogo-treino deste sábado com a Portuguesa Santista no CT Rei Pelé, em Santos. A atividade foi preparatória para a partida contra o Fortaleza, na quinta-feira, no último jogo da equipe antes da paralisação do Brasileirão devido ao Mundial de Clubes.

Neymar já não entraria em campo contra o Fortaleza porque está suspenso – foi expulso na partida contra o Botafogo, na rodada passada. Assim, ele vinha treinando apenas para aprimorar o condicionamento físico. O futuro do craque no Santos é incerto no momento. Seu contrato termina no dia 30 de junho.

Na prática, ele não joga mais nenhuma partida pela equipe sob o atual vínculo. Mas o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, já afirmou que a presença dele é “fundamental dentro do campo” e negocia a renovação, se possível até a Copa do Mundo do ano que vem. Nas últimas semanas, Neymar foi especulado como um possível reforço do mexicano Pachuca para atuar no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O Fluminense confirmou que tentou contratar o atleta para o torneio, sem sucesso.

