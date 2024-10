Uma criança de 6 anos, identificada apenas como Letícia, desapareceu durante o desabamento do Porto de Terra Preta, no município de Manacapuru, na tarde desta segunda-feira (7). Familiares informaram que a menina estava em um flutuante com os dois irmãos mais velhos no momento da tragédia.

Ao Portal A Crítica, Arlete de Paula, de 54 anos, tia do pai da criança, estava em frente ao Hospital Lázaro Reis, após visitar os dois jovens que sobreviveram ao acidente.

Segundo ela, a irmã mais velha de Letícia ainda tentou salvar a irmã, mas elas ficaram presas sob os escombros.

Segundo ela, a jovem está muito abalada psicologicamente, ingeriu bastante água e está em observação no hospital. A pequena Letícia, que está desaparecida, morava no flutuante com os pais e os dois irmãos. Os pais da criança estavam no trabalho no momento em que o acidente aconteceu.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de desaparecidos. As equipes de resgate continuam no local para os procedimentos de isolamento, avaliação de novos desabamentos e resgate de possíveis vítimas.