Saneamento e cidades inteligentes serão pautas do Pré-COP 30 do Crea-AM na capital.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) apresentará soluções práticas e adaptadas à realidade amazônica no Pré-COP 30: Fórum Amazônico de Engenharia, Agronomia e Geociências.

O evento será realizado em Manaus nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro e abordará mudanças climáticas, saneamento básico, resíduos sólidos e cidades inteligentes, destacando soluções regionais para desafios globais.

De acordo com a presidente do Crea-AM, Alzira Miranda, a participação da instituição será estruturada em duas frentes principais.

A primeira envolve a organização do evento, que servirá como espaço de aprendizado e troca de conhecimento para engenheiros e profissionais ligados ao sistema Crea/Confea.

A segunda, chamada Mesa de Convergência, reunirá no dia 31 de janeiro representantes de diferentes níveis de governo e órgãos de fiscalização para criar uma matriz de responsabilidades, com foco em questões como a gestão de resíduos sólidos.

Alzira destacou que os municípios do Amazonas enfrentam desafios adicionais devido ao término, em 31 de dezembro de 2024, do prazo estabelecido pelo Marco Legal do Saneamento Básico para solucionar problemas relacionados aos resíduos sólidos.

“É urgente elaborar um plano de ação que não só melhore a qualidade de vida, mas também resolva esses problemas de forma estruturada”, enfatizou.

Fórum com soluções práticas e regionais

A presidente reforçou a necessidade de estratégias práticas e regionalizadas. Segundo ela, os engenheiros locais, por conhecerem os desafios logísticos e as particularidades da Amazônia, estão bem posicionados para adaptar soluções globais às necessidades da região.

“O Fórum reunirá profissionais da Amazônia e especialistas nacionais e internacionais, criando um ambiente para organizar, harmonizar e adaptar soluções que atendam às nossas demandas específicas”, afirmou.

Os artigos científicos selecionados no evento serão incorporados às discussões globais da COP 30. Trabalhos técnicos sobre mudanças climáticas, saneamento básico, resíduos sólidos e cidades inteligentes podem ser enviados até 15 de janeiro.

Os melhores serão publicados na primeira revista científica do Crea-AM, com lançamento previsto para 2025.

Minicursos e planos para 2025

O Fórum também contará com minicursos práticos sobre temas como gestão de lixões, saneamento básico, plantas de valores e mercado de carbono.

Alzira explicou que o minicurso sobre mercado de carbono abordará formas de atrair investimentos para os municípios do interior do estado.

Além do evento, o Crea-AM planeja ampliar suas ações ao longo de 2025, promovendo fóruns sobre políticas públicas e descentralizando as discussões para o interior do estado.

“O Congresso Nacional de Profissionais será um momento estratégico para universalizar as discussões e engajar a sociedade”, concluiu a presidente.

A engenheira de pesca Alzira Miranda é a 1ª mulher na história do Brasil a assumir a presidência de um Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. (Foto: Assessoria/Crea-AM)

Interessados em participar do Pré-COP 30 – Fórum Amazônico de Engenharia, Agronomia e Geociências podem se inscrever através do link: https://www.sympla.com.br/evento/pre-cop-30-forum-amazonico-de-engenharia-agronomia-e-geociencias/2777958

