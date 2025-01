O número de placas ativas ao serviço de estacionamento rotativo pago Zona Azul, em Manaus, saltou de 495.923, em janeiro de 2024, para 603.864, em dezembro do mesmo ano. O cenário evidencia que a adesão de veículos ao sistema cresceu 21,77% durante o ano passado na capital, conforme levantamento da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman).

Outro avanço bastante significativo foi a adesão de empresas ao sistema. De janeiro a dezembro, o volume de Cadastros Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJs) ativos aumentou 21,98%, fechando o último mês do ano com 2.642 contra 2.166 CNPJs ativos em janeiro de 2024.

Já em termos de número de Cadastros de Pessoas Físicas (CPFs) ativos cadastrados no sistema Zona Azul, em Manaus, a evolução foi de 12,19%, o equivalente a 35.369 novos CPFs cadastrados em 12 meses.

“Esse cenário de avanço na adesão dos usuários ao serviço Zona Azul revela a confiança que os motoristas estão tendo no serviço. Sabemos que isso faz parte de uma mudança de cultura por parte dos usuários e que certamente já está caminhando para a compreensão de que não há mais como retroagir. O Zona Azul é mais do que necessário para proporcionar mobilidade no trânsito nas áreas onde o serviço está disponível e nós, da Ageman, seguimos acompanhando e fiscalizando a operação de forma que a empresa preste um serviço de qualidade aos usuários”, afirmou o diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade Ferreira Júnior.

Estrangeiros aderem ao sistema

O levantamento da Ageman revelou também um aumento na procura pelo serviço por usuários estrangeiros. No total, o número de usuários de outros países que ativou o sistema do Zona Azul para estacionar no centro de Manaus ou no Vieiralves cresceu 17,23% de janeiro a dezembro de 2024, período em que a adesão ao serviço avançou de 2.954 usuários para 3.463.

Elson destacou ainda que os investimentos realizados pela Prefeitura de Manaus no Centro, como a oferta de novos equipamentos urbanos, o reordenamento dos ambulantes com ações de limpeza, melhoria da iluminação pública de LED e o funcionamento de novos pontos turísticos como o mirante Lúcia Almeida, o píer turístico Manaus 355 e o skyglass na varanda do mirante também contribuíram para o aumento no deslocamento das pessoas ao Centro e uma maior adesão dos usuários ao serviço Zona Azul.

Novas funcionalidades

Ao longo de 2024, a ampliação das modalidades de aquisição dos créditos do Zona Azul também contribuiu para um maior acesso dos usuários ao serviço que, hoje, têm a opção de compra de créditos por meio de QR Code, PIX, cartão de crédito e débito, compra direta no site, pelo aplicativo ZA Manaus ou ainda junto aos 72 monitores e nos 27 postos credenciados.

Atualmente, o serviço oferta 5.225 vagas, sendo 3.924 localizadas no Centro Histórico de Manaus e outras 1.301 no Vieiralves, na zona Centro-Sul da cidade.

Serviço regulado

Implantado em 2018, o serviço público de estacionamento rotativo pago Zona Azul passou a ser regulado e fiscalizado pela Ageman em 2019, com a publicação do Decreto Municipal nº 4.399, de 3 de maio de 2019.

O serviço é operado pela empresa Consórcio Amazônia, Tecnologia de Trânsito da Amazônia SPE – Ltda., detentora da outorga do serviço, conforme contrato nº 014/2015 – celebrado com o município de Manaus.

O custo de uma hora de uso do Zona Azul é de R$ 3,98, sendo oferecido um desconto de R$ 0,48, a pedido da Prefeitura de Manaus, e com isso, o motorista paga R$ 3,50 a hora, podendo permanecer na mesma vaga por um período máximo de até três horas.