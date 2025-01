Jeferson Araújo Pereira, 32, e sua filha, Ester Amorin, 8, morreram no deslizamento de terra que atingiu duas casas no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus, neste domingo. Os corpos das vítimas foram encontrados equipe do Corpo de Bombeiros, por volta das 22h, desse domingo (19/01), horas após o desbarrancamento, e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

Além das duas vítimas fatais, outras três pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas para unidades hospitalares da capital: Matheus Oliveira Amorin, 16; Juliane Amorin, 27, e Alycy Vitoria Ponte, 13.

Desde o acionamento para a ocorrência, por volta das 11h20, as equipes de bombeiros iniciaram os trabalhos de busca e resgate.

Ao todo, 58 bombeiros atuaram no local. Além disso, também trabalharam em conjunto agentes da Defesa Civil, Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) seguem na área trabalhando para conter o agravamento da situação e evitar novos deslizamentos.

Equipes da Prefeitura de Manaus realizaram a assistência às vítimas do deslizamento, que, de acordo com estudos prévios da Defesa Civil, deve ter sido ocasionado por conta da ligação clandestina de tubulação de água que ocasionou uma infiltração, sobrecarregando a encosta, devido à forte chuva que caiu na capital desde a noite de sábado (18/01).