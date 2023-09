O Coritiba anunciou nesta quarta-feira, 6, que contratou o atacante Jesé Rodríguez. Livre no mercado da bola de julho, quando rescindiu com a Sampdoria (Itália), o espanhol assinou contrato válido por duas temporadas com o time paranaense. Formado nas categorias de base do Real Madrid, o jogador defendeu a equipe principal dos Merengues de 2011 a 2016. No período, ele foi bi da Champions League (2013/14 e 2015/16), campeão do Mundial de Clubes (2014) e do Campeonato Espanhol (2011/12). Ao todo, foram 94 jogos pela equipe madrilena, com 18 gols e 15 assistências. Comprado pelo Paris Saint-Germain, o atleta fez apenas três partidas pela equipe francesa, sendo emprestado para Las Palmas, Stoke City, Real Betis e Sporting. Nos últimos anos, ainda vestiu a camisa do Ankaragücü, da Turquia.

Aos 30 anos, Jesé Rodríguez chega com a missão de tentar evitar a queda do Coritiba para a Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o conjunto paranaense é o último colocado da tabela de classificação, com apenas 14 pontos. Até por isso, a diretoria decidiu contratar outros jogadores de peso, como o argentino Slimani e o grego Samaris. Com cinco derrotas consecutivas, o Coxa Branca volta a campo em 14 de setembro, contra o Bahia, no Couto Pereira.