Gosto de Borboletas. Elas me acompanham nos meus sonhos. Elas sabem voar, pousam nas flores e nos lugares mais bonitos… Por isso tenho várias borboletas tatuadas no braço, na costa, na bunda… Quero ser uma borboleta! (Borboleta: codinome de ex-presidiária. Algemas Silenciadas, 2018)

O mês de agosto de 2023 marcou: vestira-se de lilás reafirmando que-fazeres feministas por uma Mátria aquarelada em diálogos pluriversais. Conforme o Pensador Heráclito, “A vida é movimento; o sol é novo a cada dia”. Assim, as sementes lançadas no agosto lilás (Ronda Maria da Penha, apoio do 11º BPM, Operação SHAMAR da Polícia Civil e ações de Movimentos Feministas) alcançam setembro que, entre cores, flores e doces aromas, invagina-se de esperançares libertários.

Obviamente, a mística de setembro rememora comunidades tradicionais em suas conexões com a Lua do Vinho, da Cantoria, da Madeira… com as deusas regentes Ariadne, Deméter, Medusa, Perséfone, Têmis… Era o Mês Sagrado, tempo favorável para tomada de decisões e escolhas corretas. A propósito, o setembro que nos chega aqui/agora aponta desafios a escolhas justas: acolher os sussurros da Mãe Terra, dos legítimos cuidadores da vida (os elementais) e adubar dignamente as sementes do agosto lilás para que abundantes florações e frutos saudáveis saciem nossa fome por Justiça Socioambiental.

É possível testemunhar o vir-a-ser! O sol avermelhava a manhã. A música do vento sobre teimosas e resistentes folhagens – no enfrentamento a um cenário acinzentado de fumaça e calor intenso-, despertara multiplicidades de borboletas, que dançavam livremente, anunciando possibilidades transformadoras, transgressoras pelo direito à metamorfose, à autotransformação, ao poder de transformar casulos sistêmicos em universos/diversos e voar para além do determinado, do limitante.

A ousadia rítmica ao mesmo tempo revolucionária das borboletas, neste verão, somada aos propósitos feministas do agosto lilás remexem memórias de nossa infância e desnudam regras/padrões de caráter inquisidores impostos através do que chamavam brincadeiras de roda: “Lagarta pintada quem foi que te pintou? Foi uma velha que por aqui passou. No tempo da ira levanta poeira… Puxa lagarta, a tua orelha!”. Em princípio, lagartas coloridas de vida e beleza são crias de sábias ancestrais: as bruxas que por aqui passaram e deixaram legados de autonomia e libertação, em total desacordo às regras machistas/patriarcais. Impossível não lembrar a essencialidade da Lagarta Pintada! Impossível não desejar a sabedoria, o poder das velhas bruxas e afirmar o direito à metamorfose!

Passaram-se mais de 70 anos… Quantas manas ainda se mantêm fechadas em casulos ideológicos machistas, conjugais, institucionalistas… puxando as orelhas por se atreverem, em algum momento, ensaiar voos transgressores, colorir-se a partir dos próprios desejos, alçar voos inéditos como e onde querem! Quantas milhares de manas também tiveram orelhas e asas arrancadas nos tempos da ira, da dita “Santa Inquisição”.

Vale lembrar que os tempos da ira não passaram… Estão aí mascarados em religiões, grupos fascistas, em instituições ditas democráticas e etc. Mulheres continuam reféns de gestores, administradores, pastores, caciques políticos, patrões, maridos e de sistemas que as mantêm em posições de subalternalidades.

A metáfora da Lagarta Pintada é um dos impositivos patriarcais criado há séculos. É uma estratégia lúdica, sutil e maléfica contra o despertar feminino; é uma apropriação sobre ingenuidades, carências, dependências, analfabetismo e empobrecimento de mulheres. Por essa via, o falseamento da realidade através de “brincadeiras” impostas às meninas aniquila possibilidades de autoconhecimento, de problematizações sobre si mesmas e conquista da liberdade.

É tempo de primavera! As borboletas em bando enfrentam ameaças e inquisições ambientais. No coletivo são bem mais fortes! Não desistem do direito à Vida! Enquanto lagartas, nutriram-se sabiamente: armazenaram energias, conhecimentos, experiências, estratégias… O tempo do casulo é incerto. É o tempo necessário para empoderar-se de autoconhecimento, autoconsciência, autocuidado, autonomia… Tempo para voar, sair da regra e revolucionar-se: seja feita a minha vontade!

A imagem que abre este artigo se chama, “Tempo para voar, sair da regra e revolucionar-se”, autoria de Elton Almeida.

Fátima Guedes é colunista da Amazônia Real.

O post Setembro, revolução borboleta apareceu primeiro em Amazônia Real.