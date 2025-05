Visuliazação: 0

O Corinthians complicou a sua situação na Copa Sul-Americana após empatar por 1 a 1 com o América de Cali, na Neo Química Arena, nesta terça-feira (6). Após abrir o placar, a equipe se contentou com o resultado e baixou as linhas, sofrendo o empate. Depois, não houve reação. Com cinco pontos, o time fica em terceiro no Grupo C, atrás do próprio América de Cali e do Huracán. Os argentinos fecham a rodada na quinta-feira, contra o Racing, em Montevidéu. O Corinthians ainda tem dois jogos fora de casa pelo torneio, contra Racing e Huracán. Se os argentinos vencerem nesta rodada, os paulistas não dependem mais apenas de si para ter a classificação às oitavas. Antes disso, o próximo compromisso do clube paulista é diante do Mirassol, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado, às 18h30 (de Brasília).

O América de Cali abriu as movimentações da partida mostrando que seria um visitante indigesto. Hugo precisou fazer defesas logo cedo, e o time corintiano demorou a conseguir ter tranquilidade para criar jogadas. A melhor tentativa funcionou. Maycon encontrou belo passe para Memphis. O holandês tinha opção de passar para um companheiro livre na direita, mas ajeitou o corpo e bateu para marcar um bonito gol. O Corinthians priorizou se defender após ter o placar aberto. Chances em contra-ataque não apareceram como previu a estratégia O América de Cali continuou a levar perigo. Aos 48 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta, os colombianos quase empataram com o zagueiro Pestaña, de cabeça.

Os colombianos, intensos, pareciam sequer ter saído para o intervalo no começo do segundo tempo. Carrascal recebeu livre pelo lado direito e cruzou para encontrar Navarro, que, de carrinho, fez o empate. A defesa corintiana apenas olhou. O Corinthians tentou reagir. Dorival deixou o time mais ofensivo com as entradas de Coronado e Talles Magno. O time de fato chegou mais no ataque. Faltava, contudo, qualidade na finalização. Em um dos lances, Yuri Alberto teve uma chance de cabeceio dentro da pequena área e praticamente recuou para o goleiro Soto.

Mesmo com a entrada de mais dois atacantes (Héctor Hernández e Ángel Romero), o Corinthians não conseguiu reagir. Pelo contrário, o time de Cali ocupou o campo ofensivo. Para eles, o empate já era resultado, antes de dois jogos em casa para fechar a primeira fase. O atacante espanhol voltou a concluir para o Corinthians. Maycon cruzou, e o atacante cabeceou, mas a bola foi por cima. O camisa 7 foi exceção individual no time, que fez um jogo apático coletivamente.

Publicado por Sarah Paula