As galeras dos bois Caprichoso e Garantido estampam as latas decorativas da cerveja Brahma edição especial em homenagem ao 58º Festival Folclórico de Parintins.

A nova identidade visual foi oficialmente lançada na Cervejaria Ambev, situada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus, com a presença de representantes da empresa e dos itens oficiais dos bois-bumbás.

O gerente comercial da Ambev em Manaus, Rodrigo Nicolau, frisou que não existe Festival de Parintins sem a galera. “Inclusive, o que transforma o festival em algo único é a galera ser um ítem oficial, ser o item 19, e também avaliado. Eles que abraçam os patrocinadores, a gente se sente realmente abraçado por toda a galera do Festival de Parintins, brindando com Brahma, e trazendo Brahma para o dia a dia, falando ‘essa é a minha cerveja’ durante o festival’”, disse.

Nicolau adiantou que o bumbá vencedor ganhará um caminhão dourado com cerveja para comemorar a vitória. “Essa ideia surgiu ano passado na primeira edição. Não existe um momento mais grandioso do que a vitória. Depois de tanto trabalho duro, sabemos que a temporada bovina é gigantesca e começa muito antes das três noites do festival. A gente transforma nosso caminhão em dourado para transbordar brahmosidade para comemorar com todo mundo dentro do curral do campeão”, frisou.

Com o caminhão dourado, a Brahma percorre o trajeto do bumbódromo até o curral do boi vencedor com cerveja gelada para comemorar a vitória. “Mais um ano em que nos sentimos orgulhosos em fazer parte do festival de Parintins. Brahma é a cerveja que comemora e celebra as grandes festas populares, de DNA brasileiro, e podermos fazer parte do maior festival folclórico a céu aberto do mundo e comemorar com a galera uma cultura nossa e do norte é de um orgulho gigantesco”, disse o gerente.

Ronan Marinho, 34 anos, é o artista visual que assina a estampa da Brahma que celebra o festival folclórico em 2025. “Esse ano foi um desafio muito grande. Pela primeira vez vamos trazer o item 19, a galera, e representar esse povo que se entrega, que sobe nas arquibancadas, se pinta, ergue bandeiras e torce pelo seu boi. Tudo nessa lata. Através de muita parceria e sensibilidade com todo pessoal da Ambev e da Brahma, conseguimos realizar esse trabalho com maestria”, pontuou o artista.

Rossy Amoedo, presidente do boi Caprichoso, considerou uma justa homenagem da Brahma para a galera. “A galera nos proporciona um combustível que precisamos, o calor, o sentimento, a vibração, a energia. Ser torcedor é um sentimento à parte. Existe muito amor, muito sentimento envolvido, nas pessoas que são apaixonadas pelo Caprichoso. E hoje recebem essa justa homenagem com um olhar muito especial que tiveram. Ter a sensibilidade de colocar a galera na latinha”, disse.

Já Fred Góes, presidente do boi Garantido, classificou a lata personalizada da Brahma como uma tradição do festival folclórico. “Temos que reconhecer que essa arte que é feita, tanto do Garantido quanto do Caprichoso, leva como comunicação a arte dos bumbás. É muito importante divulgar o nosso festival. Já virou tradição a celebração dessa latinha, e quero associar diretamente a Brahma a tradição, como é no nosso boi Garantido. Garantido e Brahma são tradição”, pontuou o gestor vermelho e branco.

