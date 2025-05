Visuliazação: 0

A Ambev resolveu homenagear os bois de Parintins lançando latas especiais da Brahma, na tarde de segunda-feira, 05/05. Iniciativa bacana? Sim. Mas o lançamento acabou virando um golaço… contra.

Ao invés de prestigiar quem cobre o Festival o ano inteiro — veículos de imprensa locais, sites especializados, jornalistas e influenciadores que sustentam a cultura boi-bumbá mesmo fora da temporada — a empresa optou por convidar meia dúzia de influenciadores e donos de páginas de Instagram, muitas recém-criadas. Poucos eram jornalistas. A sugestão de pauta sequer foi disparada, como acontece normalmente.

Nada contra o marketing digital, mas ignorar quem publica seus releases, cobre os ensaios, divulga toadas e acompanha cada passo dos bois o ano inteiro é, no mínimo, um erro estratégico. Para a marca não é bom.

Em grupos de WhatsApp da imprensa de Manaus, o clima foi de estranhamento. Muitos jornalistas questionaram a ausência de profissionais que, ano após ano, cobrem o Festival de Parintins com dedicação. A explicação veio depois: a triagem dos convidados ficou a cargo de uma agência da Bahia. Mais uma bola fora. Será mesmo tão difícil valorizar uma agência local, que conhece o cenário da comunicação amazonense e sabe quem realmente faz a cobertura cultural da região?

Fica o recado: Reconhecimento e engajamento não se constroem apenas com curtidas, mas com parceria e respeito a quem dá visibilidade à festa o ano inteiro. Homenagem de verdade envolve quem sustenta a cultura no dia a dia — e não apenas quem aparece na temporada. Afinal, a memória da maioria dos veículos costuma ser lembrada só na hora do velho pedido: “publica aí meu release”.