Corinthians e Vitória bem que tentaram, mas esbarraram na trave e nos goleiros e ficaram no empate em 0 a 0 na Neo Química Arena, na noite deste domingo (1), pela 11ª rodada do Brasileiro. Em jogo com presença do técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti, o clube paulista pressionou na maior parte do tempo e acertou a trave duas vezes com Talles Magno e Garro.

Do outro lado, os visitantes só se soltaram nos minutos finais do confronto, em momento que exigiram grandes defesas de Hugo Souza. Ao final, pior para os donos da casa, que deixaram o campo sob vaias da torcida.

Com o empate, o Corinthians foi a 15 pontos e caiu para a 11ª posição. Já o Vitória foi a 10 e subiu para 16º porque o Fortaleza foi goleado pelo Flamengo e piorou o seu saldo de gols.

As duas equipes têm apenas mais um jogo antes da pausa para o Mundial. No dia 12 deste mês, uma quinta-feira, o Vitória recebe o Cruzeiro, no Barradão, às 19h (horário de Brasília). No mesmo dia, mas às 20h (horário de Brasília), o Corinthians visita o Grêmio na Arena do clube gaúcho.

