O Cruzeiro começou em ritmo de rolo compressor no Mineirão e venceu o Palmeiras por 2 a 1 neste domingo (1º), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge brilhou com dois gols-relâmpago antes dos cinco minutos de jogo e foi o grande nome da partida. O atacante chegou a oito gols na Série A e colocou a Raposa na vice-liderança. Com o resultado, o Palmeiras perdeu a invencibilidade fora de casa em 2025 e caiu da primeira para a quarta colocação. A equipe de Abel Ferreira agora embarca para os Estados Unidos, onde disputa o Super Mundial, e só volta ao Brasileirão depois da competição.

O gol do Verdão saiu apenas aos 41 do segundo tempo, com Allan, já quando o time pressionava em busca do empate. Antes disso, a equipe paulista sofreu com a forte marcação cruzeirense e teve dificuldades para furar o bloqueio armado por Leonardo Jardim. A partida também marcou a despedida de Estêvão do futebol brasileiro. Revelado pelo próprio Cruzeiro, o jovem atacante teve atuação discreta em sua última partida antes de se juntar ao Chelsea, após o torneio internacional.

Por que o Cruzeiro venceu o Palmeiras?

Um começo celeste avassalador no Mineirão, com dois gols de Kaio Jorge antes dos cinco minutos

Eficiência em jogadas de bola parada: um gol após escanteio e outro em falta lateral

Defesa sólida e marcação alta que anulou o Palmeiras por quase todo o jogo

Verdão sentiu os desfalques e não conseguiu furar a retranca cruzeirense, mesmo com maior posse de bola

Os gols

Allan, aos 41’ do segundo tempo, finalizando colocado dentro da área

Próximos jogos

Cruzeiro : visita o Vitória no dia 12 de junho, às 19h (Brasília), pelo Brasileirão

: visita o Vitória no dia 12 de junho, às 19h (Brasília), pelo Brasileirão Palmeiras: enfrenta o Porto no dia 15 de junho, pela primeira rodada do Super Mundial nos EUA