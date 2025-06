Visuliazação: 0

O Atlético-MG chega a sétima partida de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. A equipe venceu o Ceará por 1 a 0 neste domingo (1), na Arena Castelão, em jogo da 11ª rodada. Rony marcou o único gol da partida. Com a vitória, o Galo também encerrou a sequência de jogos sem derrotas do Vovô como mandante, que vinha desde 2024, quando ainda disputava a Série B. Mais de 50 mil torcedores acomapanharam a partida.

O Galo inaugurou o marcador aos 32 minutos do segundo tempo. Rony arriscou um chute da intermediária e acertou uma bomba no ângulo, sem chances para o goleiro Fernando Miguel. Já aos 47, Lyanco, zagueiro do Atlético-MG, foi expulso por interromper um contra-ataque.

Com o resultado deste domingo (1), o Ceará caiu para a 10º posição, com 15 pontos somados, mas tem um jogo a menos. Já o Atlético foi para oitavo, com 17 acumulados.

O Ceará volta a campo na quarta-feira (4), quando visita o Botafogo em partida atrasada pelo Campeonato Brasileiro. O duelo será às 20h (horário de Brasília), no Nilton Santos. Já o Atlético-MG recebe o Internacional no dia 12 de junho, quinta-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV.

