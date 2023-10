A Copa do Mundo será sediada pela Espanha, Portugal e Marrocos. Ainda assim, os três primeiros jogos serão realizados no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. A informação foi anunciada pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol). Presidente da entidade da América do Sul, Alejandro Domínguez fez o anúncio através das redes sociais e comemorou o retorno do principal torneio de seleções ao continente. “Acreditamos Sempre. A Copa do Mundo Centenário 2030 iniciará onde tudo começou”, disse. De acordo com o mandatário, a partida inicial será disputada no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, local do primeiro Mundial, realizado em 1930. “Não há nenhum estádio mais importante para o futebol mundial do que o estádio Centenário. O jogo de abertura tem que ser aí”, destacou. “A Copa do Mundo do Centenário, 100 anos depois da primeira, não poderia ficar longe da América do Sul, onde tudo começou. A Copa do Mundo de 2030 será disputada em três continentes. Vamos começar aqui e vamos terminar na Europa, onde será a final”, acrescentou Domínguez.

Presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino afirmou que o esquema inédito na Copa do Mundo de 2030 significa “uma grande mensagem de paz, tolerância e inclusão”. “O primeiro destes três jogos, claro, será disputado no estádio onde tudo começou. No mítico Estádio Centenário, precisamente para celebrar os 100 anos da Copa do Mundo”, comentou, em comunicado oficial. Segundo a entidade, entretanto, Argentina, Uruguai e Paraguai não terão vagas garantidas para a competição. Antes do anúncio desta quarta-feira, 4, o torneio tinha duas candidaturas concorrentes. A da América do Sul era apoiada pela Conmebol e englobava Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Já a Uefa capitaneava a candidatura que incluía Espanha, Portugal e Marrocos.

De acordo com o presidente da Conmebol, o Chile foi retirado da Copa do Mundo de 2030 por opção da Conmebol. “A ideia inicial era ter apenas dois países, Argentina e Uruguai, depois nós agregamos o Paraguai e mais tarde o Chile. A decisão da Fifa, não da Conmebol, foi fazer em três países. Mas vamos trabalhar para que de alguma maneira o Chile seja contemplado”, pontuou Alejandro Domínguez. O próximo Mundial, vale lembrar, acontecerá em 2026 e terá Estados Unidos, México e Canadá como sedes. A edição será a primeira com 48 seleções.

