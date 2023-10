O município de Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, teve um dos menores índices de alerta de queimadas durante todo o mês de setembro, apenas 0,5%%, enquanto nos demais municípios no entorno da capital, representaram juntos 5,5%. Manaus registrou um crescimento de 45,0%, nos registros de focos de queimadas.

Os dados foram extraídos do painel do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e divulgados nesta terça-feira (03/10), pelo secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Luizinho Schwade, que atribuiu o êxito do trabalho que vem sendo realizado no município, localizado a 107 quilômetros de Manaus, as margens da BR 174, ao empenho da gestão municipal e de parceiros institucionais, associações da sociedade civil, população e lideranças religiosas.

“Tudo isso é fruto de um trabalho da gestão, especialmente da Semmas, mas, com participação efetiva das secretarias municipais de Defesa Civil, Ordem Pública e Integração (Semopi), e de Infraestrutura e Serviços Públicos (Semisp), além da colaboração de parceiros que abraçaram esta causa como o Corpo de Bombeiros, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), Polícia Militar, Polícia Civil e os voluntários da Associação de Guarda Parques do Amazonas e da associação Águias de Guias de Selva. Além disso, buscamos parcerias e fomos prontamente atendidos por diversas Lideranças Religiosas e pela imprensa que logo abraçou esta causa”, afirmou.

Apesar de considerar que a situação das queimadas no município está sob controle, Luizinho Schwade, fez um apelo para que todos continuem empenhados em combater e prevenir o aparecimento de novos focos de incêndios da floresta, que fazem de Presidente Figueiredo um dos principais destinos turísticos do Amazonas.

“Agora não podemos deixar a peteca cair, a seca está só começando e teremos muitos mais desafios. Em agosto ocupamos a 32ª posição em alertas de queimadas no Amazonas, em setembro, ficamos em 37ª posição e queremos nos distanciar cada vez mais nesse ranking”, apela o secretário.

Os dados sobre focos de incêndio em Presidente Figueiredo, são mais animadores se comparados aos registrados em 2015, ano do último grande El nino, em setembro daquele ano, os alertas de queimadas foram três vezes maiores, que em 2023.

“O resultado deste trabalho é perceptível na quantidade de fumaça sentida e observada aqui em Presidente Figueiredo, que é bem menor que nos outros municípios da região”, afirma Luizinho Schwade.

Estiagem no Amazonas

Segundo levantamento da Defesa Civil do Amazonas, até o início da tarde desta segunda-feira (02/10), 21 municípios do estado estão em situação de emergência; 37 estão em alerta; e dois em atenção. A previsão é que, devido a influência do fenômeno El Niño, a estiagem venha a afetar mais de 50 municípios e 500 mil pessoas.

Em todo mês de setembro, foram detectados 6.991 focos de calor no Amazonas, uma redução de quase 20% em comparação a 2022, quando foram detectados 8.659 no mesmo período. O Corpo de Bombeiros do Amazonas atua em 21 municípios, com quase 1,5 mil incêndios combatidos (de 12/7 a 1º/10) na capital e interior, por meio de operações como a Aceiro (no sul do estado) e Céu Limpo (na região metropolitana).