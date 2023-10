Junto com o governador do estado, Wilson Lima, eles devem anunciar medidas para atender as pessoas afetadas pela seca histórica que atinge Estado.

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e seis ministros cumprem agenda, no Amazonas, nesta quarta-feira (4). Junto com o governador do estado, Wilson Lima, eles devem anunciar medidas para atender as pessoas afetadas pela seca histórica que atinge a região.

Antes de embarcar, Alckmin anunciou obras de 138 milhões de reais para facilitar a navegação em rios.

“O ministério dos Transportes, o DNIT, e o Ministério de Portos e Aeroportos assinam a dragagem no Rio Solimões, entre Benjamin Constant e Tabatinga. São oito quilômetros, 38 milhões de reais”, anunciou Alckmin na terça-feira.

“A outra (dragagem) deve começar de 15 a 20 dias é no Rio Madeira, na sua chegada ao Amazonas, na Foz do Rio Madeira com o Rio Amazonas. São 100 milhões de reais, uma obra maior, são 12 quilômetros, que vai também ajudar a questão da navegação no Rio Madeira”, acrescentou.

O governo também prepara a antecipação de benefícios sociais e pagamento de seguro para pescadores. Além disso, 191 brigadistas trabalham no combate às queimadas que assolam a Floresta. Além disso, 191 brigadistas trabalham no combate às queimadas que assolam a Floresta. A seca atinge os estados do Amazonas, Acre e Rondônia.

“O objetivo da vinda deles aqui é exatamente para tratar sobre a questão da estiagem. A gente vai fazer um sobrevoo na Região Metropolitana, vai em uma comunidade que está sendo afetada pela seca, onde moradores estão tendo dificuldades de transporte, dificuldade para acessar alimentos e também dificuldade para ter acesso à água”, disse o governador Wilson Lima, ao anunciar a viagem da comitiva.

Seca histórica

A vazante, que afeta 200 mil pessoas no estado, tem provocado deslizamentos de terra, morte de animais e o esvaziamento de rios.

Os dados constam no boletim da estiagem divulgado pelo Governo do Amazonas. Até as 17h de terça-feira (3), o estado somou 24 municípios em situação de emergência, 34 cidades em alerta, 2 em atenção e 2 em normalidade.

