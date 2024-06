Empate no fechamento da 4ª rodada.

Chegou ao fim a 4ª rodada da Copa Amazonas sub-20. Na tarde desta quarta-feira (5), Princesa do Solimões e São Raimundo empataram em 2 a 2 no fechamento da rodada, no Estádio Gilbertão, em Manacapuru.

O Tubarão do Norte abriu 2 a 0, mas o Tufão da Colina foi buscar o empate com gols de Saviola e Ryllen. O resultado garantiu a liderança do grupo B ao São Raimundo, com sete pontos. Com oito pontos, o Princesa ocupa a sexta posição do grupo A.

Ao chegar na metade da primeira fase, a Copa Amazonas sub-20 faz uma pausa e retorna no fim deste mês.

Confira a classificação:

