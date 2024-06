Policiais militares em cumprimento a operação Protetor das Fronteiras/Fronteira Mais Segura prenderam cinco homens, na noite de quinta-feira (06/06), durante fiscalização na Base Arpão 1, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). As prisões ocorreram por suspeita do grupo estar transportando mais de 54 quilos de cocaína e pasta-base de cocaína, escondidos dentro de uma embarcação.

Durante a fiscalização, iniciada por volta das 20h30, as equipes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coordenados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), realizaram a abordagem ao ferry boat Diamante. A embarcação havia saído de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) com destino à capital amazonense.

No decorrer da inspeção, os cães policiais Havana e Kratos, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), sinalizaram que embaixo de um contêiner havia entorpecentes. As equipes policiais realizaram a revista no local indicado e encontraram vários pacotes com entorpecentes.

Outros pacotes com drogas foram encontrados, durante a fiscalização, escondidos na embarcação. Ao todo, a PMAM encontrou 52 tabletes de entorpecente que, após a análise realizada pela equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC), foi constatado que 18,040 quilos eram de cocaína e 36,855 quilos eram de pasta-base de cocaína, que totalizaram 54,895 quilos apreendidos.

Procedimentos

Após a localização da droga, os policiais identificaram que o entorpecente estava sendo transportado pelos cinco homens, com idades entre 22 a 28 anos, que foram presos em flagrante. Durante identificação criminal, a polícia constatou que um deles, o de 28 anos, também, estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Com a apreensão, a SSP-AM calcula ter causado danos ao crime de R$ 3.195.750. Todos os suspeitos foram encaminhados para a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa.