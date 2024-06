No último dia de atividades da 5ª Semana do Meio Ambiente, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) promoveu, nesta sexta-feira (7), uma mesa redonda reunindo professores e especialistas na área ambiental. O encontro ocorreu na sala de cinema Silvino Santos e reuniu servidores da Casa Legislativa.

Com o tema “A perda ou fragmentação do habitat e a biodiversidade em Manaus”, a professora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Suzy Pedroza, ministrou palestra sobre os perigos do avanço desenfreado da urbanização da capital.

“Minha intenção foi apresentar uma problemática pouco debatida na cidade, que é essa fragmentação no habitat natural devido ao avanço acelerado de urbanização. Ao longo das últimas décadas observamos essa agressão ao bioma natural da cidade, e isso impacta na vida dos animais”, argumentou a especialista.

Secas – O estado do Amazonas enfrentou, no ano de 2023, a pior seca da história. Pensando nos riscos e nos alertas, a pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa), Flávia Costa, apresentou medidas e alternativas para enfrentar as próximas estiagens.

“Apresentei aos convidados um estudo com impactos ecológicos e socioeconômicos da seca. Diversos cientistas do mundo inteiro estão de olho na seca deste ano, e apresentamos um relatório com as possíveis causas. O poder público precisa olhar a problemática com atenção e ter esse espaço no parlamento municipal é de grande destaque”, explicou.

Sustentabilidade

Para finalizar a mesa redonda, o professor Jurandir Dutra questionou os servidores sobre a prática da sustentabilidade nos tempos atuais. Jurandir, que possui mestrado em Clima e Ambiente, explica o impacto da falta de ações no presente, para as gerações futuras.

“A utopia é enxergar que a nossa sociedade é uma sociedade insustentável. Se não mudarmos esse comportamento, as próximas gerações não terão chances de sobreviver. A Amazônia é aqui e o mundo inteiro olha com interesses. A reflexão e a ação são urgentes agora”, declarou.

Semana do Meio Ambiente – O objetivo da programação foi sensibilizar a população sobre a importância de atitudes voltadas para um ambiente sustentável e uma gestão inteligente dos resíduos produzidos no ambiente de trabalho e em casa.

Com o tema “Acelerar a restauração da terra, a resiliência à seca e o progresso da desertificação”, a 5ª Semana do Meio Ambiente, nos três dias de evento, contou com palestras, distribuição de mudas e sementes, exibição de filmes educativos, coleta de resíduos eletrônicos, apresentações artísticas do grupo “Garis da Alegria”, entre outras ações.

