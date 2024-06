Na última quinta-feira (6), o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) divulgou os uniformes do Time Brasil para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Entre as cores predominantes, o azul e o amarelo, com um design diferenciado desenvolvido com a Peak, fornecedora oficial do COB. Ao todo são 50 mil peças, que vestirão os atletas da seleção em todas as modalidades da competição. Os desenhos e desenvolvimento das peças começou ainda em 2020 e vários ajustes foram feitos entre cores, tecidos, tamanhos, etc. Ney Wilson, diretor de Alto Rendimento, acredita que o uniforme é uma motivação importante para o atleta em busca da medalha. “A gente sente uma motivação enorme dos atletas. Acredito que colocar o uniforme, um uniforme que seja elegante, confortável e que o atleta se sinta valorizado, começa a elevar a autoestima. E, com isso, você traz um clima vencedor para dentro da missão. E isso é bem favorável com essa energia dos atletas”, afirmou.

Cada atleta vai receber um enxoval completo, contendo malas, mochila, calçados, peças de roupas e acessórios. Outra novidade ainda é que durante os Jogos de Paris 2024 os fãs do Time Brasil poderão adquirir os uniformes oficiais que os atletas estarão vestindo, detalhes ainda serão divulgados.