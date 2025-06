Visuliazação: 0

A comissão julgadora do 58º Festival Folclórico de Parintins foi oficialmente anunciada e traz uma seleção plural de especialistas das áreas de música, artes cênicas, antropologia e sociologia. São dez nomes, distribuídos em três blocos de julgamento — musical, cênico/coreográfico e artístico — além do presidente da comissão. A escolha dos jurados foi feita por sorteio em audiência pública, após o vazamento da lista original gerar questionamentos sobre a isenção do processo.

O presidente da comissão é o antropólogo João Francisco Kleba Lisboa, professor com mais de 15 anos de atuação junto a povos indígenas de Roraima. Ele também é advogado e integra o Instituto Egon Schaden.

No Bloco A (Comum/Musical), os jurados são:

Marcos dos Santos Moreira , professor da UFAL, com experiência internacional e projetos voltados à valorização da cultura musical amazônica;

Amana da Veiga Santos, flautista e pesquisadora de tradições orais e música afro-brasileira, idealizadora do espetáculo BrÁfricos;

Potiguara Curione Menezes, compositor e arranjador com 30 anos de carreira, conhecido por sua atuação em projetos autorais e com artistas como Dominguinhos e Zeca Baleiro.

No Bloco B (Cênico/Coreográfico), compõem a banca:

Leonardo Silva Flôres , ator e doutorando pela UFU, especialista em inclusão e diversidade na cena teatral;

Hylnara Anny Vidal Oliveira, atriz, cineasta e publicitária, com formação em teatro, cinema e design, atuando na direção e preparação de elenco;

Matheus Foster Dias, performer, coreógrafo e pesquisador de performances afro-ameríndias, com experiência em festivais e carnaval.

Já no Bloco C (Artístico), os jurados são:

Adriano Azevedo Gomes de León , antropólogo da UFPB, referência em estudos sobre quadrilhas e papéis de gênero;

Guilherme Marcondes do Santos, sociólogo da UFRJ e pesquisador da arte e das relações étnico-raciais nos museus;

Joana Ramalho Ortigão Corrêa, antropóloga e gestora cultural, ativista em defesa do patrimônio cultural e das águas de Serro-MG.

Com formações diversas e trajetórias reconhecidas, os jurados terão a responsabilidade de avaliar 21 itens dos bois Garantido e Caprichoso durante as três noites do festival (27, 28 e 29 de junho), no Bumbódromo de Parintins. A expectativa é que a nova composição da banca traga mais confiança e rigor técnico à apuração do espetáculo, que mobiliza toda a Amazônia e fãs do Brasil inteiro.