A partida de João Fonseca contra o americano Taylor Fritz foi suspensa por falta de iluminação natural no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, nesta quarta-feira (25). A partida será retomada na quinta (26). O brasileiro de 18 anos havia acabado de empatar o confronto contra o número cinco do mundo ao vencer o segundo set.

Fritz começou o jogo na frente, fazendo 6/3 no set inicial. Mas Fonseca reagiu e levou a segunda parcial no tie-break, por 7/6 (7/5), forçando a disputa do terceiro set. Antes do início da parcial, no entanto, a organização do torneio decidiu suspender o confronto por causa do horário avançado.

A partida foi suspensa por volta de 20h35 pelo horário local, 16h35 de Brasília. O jogo começou mais tarde do que o planejado inicialmente porque a partida, a última da quadra central pela programação do dia, foi precedida de jogos longos. E o torneio não conta com sistema de iluminação artificial.

O duelo desta quarta era o segundo de Fonseca na competição, valendo vaga nas quartas de final. Ele tenta alcançar a fase de quartas de final pela quarta vez no circuito, a segunda na temporada (a primeira foi em Buenos Aires, onde foi campeão) e a primeira na grama em sua carreira. E mira se tornar o segundo brasileiro a alcançar tal fase na história do torneio – o primeiro foi Flávio Saretta em 2004, quando a competição era disputada em Nottingham.

Se virar o placar e vencer Fritz, Fonseca conquistará a maior vitória de sua carreira até agora. Seu melhor resultado até o confronto desta quarta é o triunfo sobre o russo Andrey Rublev, então número nove do mundo, na primeira rodada do Aberto da Austrália, em janeiro.

Em sua preparação para Wimbledon, que começa na próxima semana, Fonseca fazia duelo equilibrado com o favorito, apesar de oscilações no início do jogo e no tie-break. Fritz dominou o set inicial, mas passou a sentir a reação do brasileiro na segunda parcial, apesar de todo o favoritismo para o confronto. O americano é o principal cabeça de chave do torneio, atual campeão e busca seu quarto troféu na competição inglesa. Fritz, que foi número quatro do mundo em 2024, costuma se destacar na grama: quatro dos seus nove títulos no circuito foram conquistados sobre o piso mais rápido do calendário.

No primeiro duelo entre os dois tenistas no circuito, Fritz fez valer seu favoritismo e sua intimidade com a grama de Eastbourne logo nos primeiros games. O americano aproveitou a primeira oportunidade cedida pelo brasileiro e obteve a primeira quebra de saque logo no segundo game.

Fonseca “entrou” no jogo no terceiro game e passou a confirmar seus games de saque com certa tranquilidade. Porém, não conseguiu aproveitar o único break point cedido pelo americano, que faturou a primeira parcial sem sobressaltos. O segundo set foi mais parelho, com saques dominantes para ambos os lados. Fonseca concedeu dois break points, mas evitou a quebra com jogadas firmes, uma delas uma deixadinha arriscada que Fritz rebateu para fora. No tie-break, o brasileiro saiu atrás, mas buscou a virada e empatou o duelo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório