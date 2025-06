Visuliazação: 0

Parintins – Criticado algumas vezes por ser um “boi tradicional”, que “não inova” e quase sempre repete o estilo “fogueirinha e balão de São João”, o Garantido se repaginou e vem de forma diferente este ano. “Vamos surpreender muita gente”. Quem garante é o presidente do bumbá, Fred Góes, que assumiu o boi em 2024, mergulhado em um mar de dívidas.

— A primeira coisa que fizemos foi sanar as dívidas. Já quitamos a dívida institucional com repasses e agora vamos chamar os credores para negociar -, afirma o presidente.

Encontramos Góes no meio de uma multidão, na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Simpático e simples como sempre, ele forneceu um aperitivo do que vem por aí.

— É algo novo pra mudar a história do Garantido-, adiante ele.

— Mas o que muda na apresentação do boi? O que poderá influenciar na conquista do título de campeão? -, quer saber o repórter.

— Olha só, de 2014 até 2015, foi deixado de lado o que o Garantido tinha de melhor: seus artistas e sua pegada musical. O que fizemos? Trocamos a equipe de artistas — vários morreram, alguns foram embora. Ano passado, colocamos dois artistas para a alegoria e, neste ano, separamos o joio do trigo. Avaliamos quem era mais capacitado, e o resultado é fantástico — revela Fred Góes.

De acordo com o presidente, vai ser possível perceber isso na performance deste ano:

— Não tem mais aquilo do Israel (Paulaim, apresentador) sair passeando sem ninguém, entrando sozinho na arena. Neste ano, o Garantido vai abrir com tudo, ele ‘vem com os carai’! -, vibra Góis, empolgado.

— Você quer dizer que o boi vem mais compacto?-, cutuca o repórter.

— Isso! Uma forma mais impactante de entrar na arena. Não tem mais aquela coisa de meio termo, não tem buraco. A galera pirou, cansada de ver aquele boi cansado. Agora não tem buraco. Desde 1º de agosto, a gente tá mais tranquilo, nossos grandes momentos estão voltando —, garante o presidente, confirmando que o “boi está pronto” e o “campeão está de volta”.

— Os últimos retoques estão sendo dados em três ensaios a portas fechadas. O último deles é hoje (terça-feira), totalmente musical — revela Góes, cheio de fé.