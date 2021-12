Avalie o post

Bolsas contemplam pessoas residentes em Manaus que possuem baixa renda familiar

Manaus – A Prefeitura de Manaus divulgou, nesta terça-feira(30), o resultado do processo seletivo do Bolsa Universidade 2022/1 e Bolsa Idiomas 2022/1, no auditório da Casa Militar, no bairro Compensa, zona oeste. Os programas são coordenados pela Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), e contemplam pessoas residentes em Manaus que possuem baixa renda familiar.

(Foto: João Viana / Semcom)

Os classificados passaram por duas etapas, a inscrição eletrônica, e a classificação. Agora, terá a terceira fase, que é a entrega dos documentos, de modo presencial, à Instituição de Ensino Superior (IES), de cada classificado, a partir da próxima segunda-feira(6), e seguirá até a sexta-feira(10), das 8h às 15h. Exceto quarta-feira(8), feriado estadual, e não terá atendimento.

Os contemplados podem estar fazendo a consulta individual do resultado pelo site, e o edital com a lista oficial dos classificados dos programas estará disponível a partir das 21h desta terça-feira(30), no portal da Espi, e no Diário Oficial do Município.

Resultado

No Bolsa Universidade 2022/1, teve um total de 34.344 mil bolsas ofertadas, com 41.821 mil candidatos inscritos, classificando 20.536 mil bolsistas, no qual se encaixaram em todos os pré-requisitos para obtenção das bolsas. Restando 17.421 mil vagas para a reserva, e 4.556 mil desclassificados.

(Foto: João Viana / Semcom)

E no Bolsa Idiomas 2022/1, um total de 27.066 mil bolsas ofertadas, com 13.210 mil candidatos inscritos, classificando 7.226 mil bolsistas, no qual se encaixaram em todos os pré-requisitos para obtenção das bolsas. Restando 5.434 mil vagas para a reserva, e 350 desclassificados.

É importante destacar que nos dias 1º e 2/12, qualquer candidato terá a chance de interposição de recursos e poderá ter remanejamento de vagas, que será a 2ª chamada, no dia 22/12 (quarta-feira). O candidato em reserva poderá entrar no portal da Espi e verificar o remanejamento.

Para ser contemplado nos programas, os candidatos tiveram que atender outros requisitos como ter idade igual ou superior a 16 anos, possuir renda familiar per capita, não excedente a dois salários mínimos e meio, estar cursando ou ter concluído o ensino médio, não ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público, estar ciente de que conforme legislação dos programas, deverá formar compromisso desenvolvendo atividades de contrapartida sem ônus para o município.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte