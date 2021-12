Avalie o post

Ao canal de Javier Alarcón no YouTube, Roberto Gómez Fernández desvendou o segredo que por anos intrigou fãs da série

São Paulo – Quem acompanhou as peripécias de Chaves no seriado homônimo exibido por anos na televisão brasileira, provavelmente já deve ter se perguntado por que o menino de origem pobre nunca teve uma mãe, sendo o único personagem órfão da produção. A história por trás disso foi contada por Roberto Gómez Fernández, filho de Roberto Bolaños (1929-2014), ao canal de Javier Alarcón no YouTube.

Chaves foi interpretado por Bolaños (Foto: SBT/Divulgação)

Segundo Fernández, o motivo era simplesmente a falta de atores. “Por que ele era órfão? Era porque não tínhamos atores. Precisaria de um elenco gigante para ter famílias completas, não havia espaço”, explicou o ator, de 57 anos.

Nessa entrevista, Fernández disse ainda que o professor Girafales era mesmo casado, já que aparecia com aliança em vários episódios, e tinha um caso com Dona Florinda.

Em 1995, ao lançar o livro El Diario del Chavo del Ocho, Roberto Bolaños contou que Chaves nunca chegou a conhecer o pai. Disse ainda que ele havia sido abandonado pela mãe. Na publicação, em tom de humor, Bolaños contou que a mãe de Chaves chegava tão cansada para buscar o filho na creche que nem ligava para qual criança lhe era dada.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

