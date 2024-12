A Águas de Manaus concluiu o reparo em uma tubulação de grande porte na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, voltou a funcionar desde às 21h de ontem (11). O abastecimento nas regiões impactadas (zonas Norte, Oeste e Centro-Oeste de Manaus) acontece gradativamente durante esta quinta-feira (12).

A previsão é que o serviço de água siga em normalização nos bairros afetados nas próximas 48h. A água retorna primeiro nas regiões mais baixas dos bairros e posteriormente, segue bombeada aos locais mais elevados.

A Águas de Manaus seguirá disponibilizando carros-pipa nos pontos afetados pela manutenção, para reduzir os impactos enquanto a água retorna. Para solicitar um carro-pipa, a população deve entrar em contato no 0800 092 0195, que funciona tanto com ligação quanto como Whatsapp.

O trecho da Avenida Coronel Teixeira que foi interditado durante a obra deve ser asfaltado e liberado completamente durante o dia de hoje e o tráfego liberado.

Uma força-tarefa envolvendo mais de 100 trabalhadores foi mobilizada para a ação desde a madrugada desta quarta-feira (11), quando o Centro de Controle Operacional (CCO) identificou o vazamento na adutora, que sai da Ponta do Ismael e vai até o bairro de Santa Etelvina, percorrendo mais de 35 km. As equipes da concessionária atuaram por mais de 15 horas com o apoio de equipamentos como retroescavadeiras e tratores.

Todos os seis imóveis que tiveram danos materiais com o vazamento receberam suporte da concessionária, com limpeza das casas e levantamento dos impactos para ressarcimento. Órgãos como o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) deram suporte durante o serviço emergencial.

