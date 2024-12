O Barco Hospital São João XXIII, recém-inaugurado, começou a sua primeira expedição de atendimento em saúde, nesta quarta-feira (11) e segue até sábado (14), percorrendo as comunidades Xiborena, Marchantaria e adjacências, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

A ação será realizada em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

Nesta primeira expedição, segundo a secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, a expectativa é realizar cerca de 425 atendimentos, entre consultas médicas, exames e cirurgias geral de média complexidade.

O barco, disse ela, cumpre o papel de reforçar a disponibilidade de serviços de saúde na rede pública, ampliando o alcance e facilitando o acesso para as comunidades rurais e indígenas.

O barco foi construído pela Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, com o apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT) e outras instituições.

O governador Wilson Lima firmou convênio com a entidade para utilização da embarcação nas ações de saúde, com expedições que devem acontecer duas vezes por mês.

Para receber o atendimento, os interessados devem comparecer ao local munidos com o cartão do SUS ou qualquer documento de identificação pessoal. Após a triagem, serão encaminhados para o serviço desejado. Entre as especialidades médicas disponíveis estão clínico-geral, dermatologista, dentista, ginecologista, oftalmologista e pediatra.

Na embarcação também é possível realizar exames laboratoriais, raio-X, mamografia, ultrassonografia e eletrocardiograma, além da dispensação de medicamentos e vacinação. A unidade fluvial também conta o apoio de duas ambulanchas para a realização transferências, caso necessário.

O post Barco Hospital São João XXIII atende em Iranduba; como consultar apareceu primeiro em Portal Você Online.