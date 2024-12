Os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) Norte terão início nesta quinta-feira (12), em Manaus, reunindo 140 atletas de quatro estados da região. Organizado pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), em parceria com a Federação Amazonense Universitária de Desporto (Faud), o evento acontece entre os dias 12 e 14 de dezembro, com competições em seis modalidades.

Disputas esportivas movimentam Manaus

A cidade de Manaus recebe os JUBs Norte pela segunda vez, consolidando-se como palco importante para o esporte universitário. A edição deste ano contará com atletas do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. As modalidades incluem vôlei de praia, futevôlei, futsal, basquete 3×3, vôlei 4×4 misto e beach tennis. Com 60 atletas locais entre os competidores, o Amazonas estará representado em todas as categorias.

As competições serão realizadas em locais estratégicos da capital. Entre eles estão a Arena Paris, na Ponta Negra, e a Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro. A abertura oficial acontece às 8h do dia 12, com jogos de vôlei de praia e vôlei 4×4 misto na Arena Paris.

Expectativa de alto nível esportivo

Para Lilian Valente, coordenadora geral do evento, as expectativas são positivas. “Sediar os JUBs Norte novamente é crucial para fortalecer o desporto universitário local. As disputas prometem ser competitivas, sempre com foco no espírito esportivo”, afirmou. A última edição, em Rio Branco (AC), rendeu ao Amazonas sete medalhas, incluindo quatro ouros, mostrando a força da delegação local.

Tradição esportiva no Amazonas

A realização dos JUBs Norte em Manaus reflete o compromisso do estado com o desenvolvimento do esporte. Além de atrair atletas talentosos, o evento fomenta a integração e o intercâmbio entre universitários da região Norte, promovendo a prática esportiva de alto nível.

O post Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) Norte começam em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.