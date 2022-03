5/5 - (1 vote)

O Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) identificou, até agora, em 2022, 188 focos de incêndio e emitiu 341 alertas de desmatamento no Amazonas. A área estimada é superior a 134 quilômetros quadrados, o equivalente a 18,7 mil campos de futebol. Para tentar frear o avanço dos crimes ambientais, mais de 1,5 mil militares das forças armadas reforçam as ações de combate, desde a última segunda-feira (21).

De acordo com o Comando Militar da Amazônia (CMA), além dos militares, 24 aeronaves, 100 embarcações, 04 navios patrulhas e 01 navio de assistência hospitalar estão sendo utilizados. Todos eles compõem a Operação Ágata, que tem caráter permanente, mas recebe reforço principalmente no período do ‘verão amazônico’.

Historicamente, esta é a fase com maior quantidade de queimadas e crimes ambientais. O ‘verão amazônico’ é entre os meses de junho e novembro. No entanto, o período de julho a setembro é o mais seco.

Nesta semana, Amazonas e em Roraima recebem reforço nas ações. No Amazonas, o CMA informou que este é o início de uma nova Operação Ágata Conjunta, de grande porte. Além das forças armadas, integram as ações a Polícia Federal, Instituto Brasileiro do Meio-Ambiente (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP).

Além disso, as ações cívico-sociais fornecem atendimento médico e odontológico e atividades lúdicas para as populações locais. Por fim, estã