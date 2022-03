Avalie o post

Os ingressos para o espetáculo já estão à venda

Manaus – A magia dos contos de fada sairá das páginas dos livros direto para os palcos manauaras em abril. “A Bela e a Fera, O Espetáculo Musical” vai trazer ao palco do Studio 5, na Zona Sul, uma releitura dos maiores clássicos de animação do cinema no dia 30 de abril.

O 1º lote de ingressos já está à venda nas lojas Ramsons do Shoppings Manauara, Amazonas e Sumaúma. Para quem optar por comprar online, os ingressos podem ser adquiridos clicando aqui. Os preços variam entre R$ 50 e R$ 130, meia-entrada e sem taxa do site. Para mais informações, o número disponibilizado é o (92) 9.8216-3787.

Realizado pela MB Eventos, o show terá duração de 80 minutos. A classificação é livre, porém será obrigatória a apresentação de carteira de Vacinação contra a Covid-19 (2ª dose ou dose única) no local.

Espetáculo

Baseado no conto francês, “A Bela e a Fera – O Espetáculo Musical” conta a história de amor entre uma linda jovem e um príncipe que foi enfeitiçado e transformado em Fera. Sua bondade a faz enxergar o lado humano da Fera, por quem se apaixona perdidamente.

Com orquestra e elenco experiente que atua, dança e canta 100% ao vivo, o espetáculo conta com a direção de grandes mestres da cena artística da atualidade. Quem assina a direção musical é o maestro Eduardo Pereira. Por sua vez, as coreografias são de Tatiana Abbiati. A direção de elenco é de Ewerton Novaes e direção geral do renomado diretor Bruno Rizzo.

A turnê já percorreu mais de 70 cidades brasileiras. Também foi para além das fronteiras brasileiras, com turnê no Uruguai e na Argentina. Em 3 anos, 250 mil pessoas foram impactadas pelo “A Bela e a Fera, O Espetáculo Musical”.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

