Avalie o post

Brasil – Um enfermeiro que atuava na campanha de vacinação contra a Covid-19 foi agredido, na última terça-feira (9), em um shopping de Belém, no Pará. Segundo a Polícia Civil, o agressor foi identificado nesta quarta-feira (10) e um inquérito para apurar o caso foi instaurado. Conforme informações do portal G1, o homem procurou o ponto de vacinação fora da data correta e, quando foi informado que deveria voltar outro dia se descontrolou.

De acordo com informações, o motivo da agressão foi a longa fila de espera da vacinação de reforço para idosos. O homem teria procurado o posto de vacinação conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), mas não seria a data correta para o ano de nascimento do agressor.

De acordo com informações de quem estava no local, os outros enfermeiros tentaram conversar com o homem avisando que o agressor deveria aguardar as datas divulgadas no calendário, porém o homem se descontrola ao perceber que estava sendo gravado e parte para cima de um dos voluntários com um soco.

Nas imagens é possível ver que o enfermeiro cai no chão com o soco do homem e chega a derrubar o aparelho celular de tão desnorteado que fica.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que a pessoa que cometeu a agressão a um dos profissionais envolvidos na campanha de vacinação de Belém foi mantida em uma sala do ponto de vacinação até a chegada da polícia, que o levou à delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência.