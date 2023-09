Integrante do grupo belga Umicore, a Coimpa completa 50 anos de Zona Franca de Manaus (ZFM) em 2023, movida pela experiência na gestão de metais preciosos e na fabricação de produtos de alta tecnologia para atender às diversas indústrias em diferentes setores, em conformidade com os mais exigentes padrões internacionais de qualidade.

A empresa apresentou à Suframa, em visita da Autarquia realizada nessa quinta-feira (28), iniciativas em ESG - sigla em inglês que significa ambiental, social e de governança -, com destaque para utilização de 100% de energia renovável na operação diária da fábrica, que dispõe de sistema de retenção e aproveitamento de águas de chuvas, iluminação em LED, modernas estações de tratamento de efluentes industriais e biológicos e que conta com todas as certificações inerentes aos sistemas de gestão de qualidade: meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, assim como certificações internacionais de atuação responsável na área de minerais.

Localizada no PIM, em terreno de aproximadamente de 30 mil metros quadrados e 10 mil metros quadrados de área construída, a Coimpa possui um portfólio de produtos intermediários à base de metais preciosos utilizados para fabricação de fios, rebites, anodos, cristais e ligas em formas e especificações diversas.

A Coimpa também é referência na produção de sais e compostos químicos de metais para aplicações em diversos segmentos industriais, tais como eletroeletrônico, joalheiro, decoração, químicos, vidreiro e outros.

Os processos industrias químicos e metalúrgicos, assim como alguns desses produtos, foram apresentados durante a visita coordenada pelo superintendente da Suframa, Bosco Saraiva.

Além de reforçar a questão do alfandegamento para fomento da exportação de empresas locais para países "panamazônicos", a partir de locais como o porto de Tabatinga (a 1.106 quilômetros de Manaus), Bosco Saraiva e equipe técnica da Autarquia reconheceram os avanços e a solidez da Coimpa no Polo Industrial de Manaus (PIM). “A Coimpa é um patrimônio da Amazônia e é um símbolo da Zona Franca de Manaus de modernidade e inovação permanente”, frisou o superintendente da Suframa.

Em Manaus, a empresa possui 230 funcionários e tem investido em modernização e preparação para demandas futuras, tendo recentemente implementado total remodelação dos laboratórios da empresa, construindo uma ETEI com tecnologia de ponta, além de um novo centro administrativo, com foco na segurança e bem estar dos funcionários. Somente nos últimos três anos foram investidos R$ 80 milhões nesses projetos.

A Coimpa prioriza a capacitação e formação educacional dos funcionários. Atualmente, o corpo de colaboradores é formado por 55% profissionais com nível superior e outros 45% com formação técnica ou nível médio.