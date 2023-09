O jovem zagueiro Lucas Beraldo é um dos destaques da temporada 2023 do São Paulo. Lançado às pressas ainda no Paulistão por causa de lesões de Arboleda, Diego Costa e Ferraresi, ele se destacou e tornou-se como titular. Por conta disso, o Tricolor Paulista renovou seu contrato até 2028. Na renovação, Beraldo teve considerável aumento salarial, e caso deseje reinscindir o contrato, ele terá de pagar uma multa mais alta. A finalidade da medida é garantir o jogador no Morumbi por muito anos. Revelado em Cotia, o jodem de apenas 19 anos foi um dos pilares do time na conquista da Copa do Brasil. Dos 41 jogos disputados, 37 foram na temporada. O vínculo de Beraldo com o time estava programado inicialmente até junho de 2026, mas, com a renovação, ele agora está garantido até 31 de agosto de 2028. “Estou muito feliz de poder representar o clube que me formou e me mostrou para o Brasil. É uma felicidade enorme ter conquistado o título da Copa do Brasil e, agora, poder ficar mais tempo no São Paulo”, celebrou Beraldo. “Para nós é motivo de alegria. O Beraldo é um exemplo para os jovens jogadores de Cotia. Renovar com ele até 2028 é mostrar que Cotia está cada vez mais integrada ao futebol profissional”, afirmou o presidente Julio Casares,

Carlos Belmonte, diretor de futebol tricolor, também celebrou o acordo. “Percebemos desde cedo que o Beraldo seria um grande jogador. Esta renovação é muito importante para nós, porque mostra mais uma vez a valorização das nossas joias de Cotia. São muitos meninos de Cotia aqui, como o Nestor, que decidiu a final com o gol do título. É a base que sustenta o profissional e, por isso, é uma grande alegria renovar com o Beraldo.”