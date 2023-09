O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) informou, nesta sexta-feira (29), que realizará durante o fim de semana uma mobilização emergencial de resgate dos botos no Lago Tefé. Diversos vídeos foram divulgados ao longo da semana, mostrando mamíferos mortos, por conta da estiagem que castiga a região.

No local, já foram registrados mais de 100 animais mortos, de acordo com o órgão. “O Instituto vem realizando esforços para entender as causas do evento, bem como busca salvar os animais que ainda se encontram no lago”, afirma o órgão em nota divulgada nas redes sociais.

As equipes do IDSM monitoram animais vivos; buscam e atuam no recolhimento de carcaças; coletam amostras para análises de doenças e da água; e supervisionam as águas do Lago Tefé, incluindo a temperatura da água e batimetria dos trechos críticos. Até o momento, R$ 100 milhões foram destinados para ação.

“Ainda é cedo para afirmarmos a causa deste evento extremo de mortandade, mas, de acordo com especialistas, certamente está associado ao período de estiagem e à alta temperatura do Lago Tefé, que em alguns pontos está ultrapassando a marca de 39ºC”, alertou o Instituto.

A mobilização conta com o apoio externo oferecido por instituições e equipes do Grupo de Resgate e Animais em Desastres (GRAD Brasil), WWF-Brasil, R3 Animal, Aquasis, Lapcom-USP, Centro Mamíferos Aquáticos-ICMBio, Instituto Baleia Jubarte, Sea Shepherd Brasil, Instituto Aqualie e Universidade Nilton Lins.