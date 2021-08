5 / 5 ( 2 votos )

O prefeito Clóvis Moreira Saldanha em um de seus raros momentos, fala sobre as dificuldades e do amor em governar o município mais indígena do Brasil.

A humildade e a determinação são algumas de suas qualidades, e faz de Clóvis essa pessoa tão querida e amada pelo povo gabrielense, pela sua dedicação e presteza que apesar das inúmeras dificuldades de poder continuar firme lutando na esperança de dias melhores as famílias do interior.

O compromisso para com a população, é levada a sério. Parabéns Prefeito Clóvis e toda sua equipe.