Na manhã desta terça-feira (03), a Guarda Civil Municipal de Barcelos e Polícia Civil recuperaram diversos objetos roubados após atenderem o B.O nº 459/21. Onde a vítima a senhora M.S.L.S de 46 anos, teve sua humilde casa furtada enquanto estava em viagem a trabalho no interior.

Informações repassadas pelo comandante da GCM, o Sub Ten PM Picanço Ferreira, consta que os agentes ao atenderam a ocorrência, tiveram êxito na captura dos suspeitos Ivan Rodrigues de Lima Júnior, Renan dias Leite e Dejaison Melgueiro Brasão e com eles foram recuperados os seguintes materiais: 01 jogo de panela com 05 peças cor azul, 01 cafeteira, 01 geladeira.

Foi recuperado também 01 botija de cor azul tamanho médio (8kg) que estava em posse do receptador: V.S.S.de 37 anos. Que de acordo com a GCM ainda tentou despistar a guarnição tentando esconder a botija atrás de seu comercio.

Os envolvidos foram conduzidos para o 75° DIP - Delegacia Interativa de Polícia de Barcelos onde foram ouvidos pelo Delegado de Polícia Dr. Alex, e estão a disposição da justiça.

