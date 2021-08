5 / 5 ( 2 votos )

Neste domingo dia 01/08/2021, aconteceu no "Campo do Marará" no Bairro de mesmo nome, a quinta rodada do primeiro turno do campeonato municipal peladão Comunitário do Município de Barcelos.

A rodada de domingo, era para ser realizada no Bairro de Aparecida, mas por motivo não informado foi transferido para o Marará. Houveram 6 jogos com a participação de 12 times e aproximadamente 200 atletas, confira os times participantes: Mariuá, Piloto, A.F.B, A.E.C, Bairro da Paz, São Sebastião, Garotões, A.C.A, Sport Crystal, Big Bam, Santo Antônio e FVS.

CONFIRA O PLACAR DOS JOGOS:

A.C.A 2 X 2 Sport Crystal FVS 1 X 2 São Sebastião Piloto 0 X 0 Big Bam Santo Antônio 1 X 2 Garotões da Faísca Mariuá 3 X 1 A.F.B Bairro da Paz 2 X 2 A.E.C

O evento teve um grande público de todos os bairros de Barcelos, que vieram torcer pelo seu time preferido, também teve rifas com excelentes brindes apresentado pelo Cabecinha do Bairro de Nazaré e Domingos do Bairro de Marará.

"Um evento que a gente criou com a parceria dos Bairros e poio da Secretaria Municipal da Juventude Esporte Lazer na pessoal da Secretária Deusa Mota e do Prefeito Edson Mendes. Pretendemos levar o entretenimento na cidade e criar fonte de renda aos moradores, que podem vender sua comida. bebida ao grande público presente ajudando assim a sustentar sua família. Quero novamente agradecer ao Prefeito Edson Mendes, Deusa Mota, Secretaria de Saúde, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, ao Vereador Eduardo Militão e a equipe da Liga Esportiva Barcelense. que tem ajudado bastante para a realização deste importante evento esportivo". Disse o Dirigente da Liga Esportiva Barcelense, Edinho Costa.

Para o morador do Marará Domingos, foi gratificante receber os times no Marara, que segundo ele o Campeonato o resgate de pessoas ao esporte, além do objetivo de competir e se divertir tem também oportunidade de geração de renda as comunitários e as pessoas quem vem de outras comunidades movimentando assim a economia do bairro onde mora.

"Queremos agradecer a geração de renda, desde a venda de gasolina, moto táxi, lotação, vendedores ambulantes com suas comidas e bebidas que podem ganhar seus recursos através do campeonato. Queremos agradecer a prefeitura de Barcelos, pelo apoio, pela logística por nos ajudar neste evento esportivo aqui no nosso Bairro". Disse o morador "Pelezinho".

A próxima roda vai ser neste próximo domingo, 08 de agosto, ainda na comunidade/Bairro de Marará. Estão todos convidados!

VEJA AS FOTOS DOS JOGOS: