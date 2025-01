O confronto entre Coritiba e Athletico Paranaense, realizado no Couto Pereira nesta sábado (25), foi marcado por episódios de violência, incluindo um caso de racismo. O zagueiro Léo Pelé, do Athletico, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, sendo alvo de ofensas racistas por parte de um torcedor. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente se espalhou nas redes sociais. A situação se agravou após a expulsão de Felipe Guimarães, do Coritiba, resultando em uma briga generalizada entre os jogadores em campo. A confusão foi tão intensa que a polícia precisou intervir para controlar a situação. A tensão se estendeu até os vestiários, onde alguns atletas do Athletico buscaram abrigo devido ao uso de gás de pimenta.

Ambos os clubes se pronunciaram sobre o incidente de racismo. O Coritiba expressou seu pesar pelo ocorrido e se comprometeu a identificar o torcedor responsável pelas ofensas. Por sua vez, o Athletico repudiou a atitude e garantiu que tomará as providências necessárias, enfatizando que a injúria racial é um crime e que o ambiente do futebol deve ser pautado pelo respeito e inclusão. Até o momento, o torcedor que proferiu as ofensas racistas ainda não foi identificado.

Simplesmente surreal o que sofreu Léo Pelé dentro do Couto Pereira. Torcedor do Coritiba,sem vergonha alguma, começou a insultar de forma racista o zagueiro Léo Pelé, do Athletico. Está cada dia mais descarado. Revoltante! pic.twitter.com/FDQqlp5z3Z — (@DoentesPFutebol) January 25, 2025

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA