O Santos somou a segundo derrota seguida no Campeonato Paulista. Depois de perdeu para o Palmeiras na quarta-feira (22), o time da vila foi derrotado neste sábado (25), pela primeira vez, pelo Velo Clube. O time do técnico Pedro Caixinha perdeu por 2 a 1. Com o tropeço, o pode terminar a quarta rodada fora da zona de classificação para as quartas de final no Grupo B. O tropeço deve aumentar a pressão da torcida em cima do Santos. Algumas vaias já foram ouvidas durante o clássico na Vila e provocaram a afirmação de “resposta imediata” por parte de Caixinha antes do jogo deste sábado. Campeão da Série A2 de 2024, o Velo Clube somou seus primeiros pontos no Paulista e continua na lanterna do Grupo D, mas conquistou sua primeira vitória na história contra o Santos após cinco derrotas. Os gols só saíram no segundo tempo.

O Velo Clube chegou ao gol após cobrança de escanteio, em que a bola foi disputada na pequena área e ao tentar afastá-la, com um chutão, Luca Meirelles acabou acertando Daniel Amorim. A bola bateu no atacante do Velo Clube e entrou. O Velo Clube chegou ao segundo gol após nova jogada de bola parada. Sillas levantou a bola a partir da intermediária e Daniel Amorim apareceu livre para cabecear e marcar seu segundo gol. O Santos conseguiu marcar após uma falha feia do goleiro Dalton. Ele foi tentar cortar um cruzamento, mas largou a bola no pé de Leo Godoy, que marcou com facilidade aos 44 minutos. Nos acréscimos, o Santos foi para o ataque, mas não conseguiu empatar. O Santos agora busca a reabilitação na quarta-feira contra o São Bernardo no ABC. O Velo Clube joga na terça-feira contra o Novorizontino no estádio do rival.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula