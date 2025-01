Estreando na temporada na sua segunda casa, a Arena Barueri, o Palmeiras não fez o seu dever e acabou perdendo de virada para o Novorizontino, por 2 a 1, neste sábado (25), em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Foi a primeira derrota da equipe do técnico Abel Ferreira nesta edição da competição, e a primeira na fase de grupos do Estadual desde 2021, quando foi batido pela Inter de Limeira – de lá para cá, foram 42 jogos. Apesar do resultado, o Palmeiras na liderança do Grupo D, com sete pontos, à frente de Ponte Preta, São Bernardo (ambos com seis) e Velo Clube (três). O time do ABC ainda joga nesta rodada, neste domingo, contra o Botafogo-SP, e pode ultrapassar o time alviverde na liderança da chave. Já o Novorizontino venceu sua primeira partida no Paulistão e vai aos cinco pontos, ficando em segundo no Grupo C, o mesmo do São Paulo. Esse também foi o primeiro triunfo do clube do interior sobre o rival paulista desde 1991.

O Palmeiras abriu o placar aos 40 do primeiro tempo, quando Mayke, que completou 300 jogos pelo time mandante, cruzou rasteiro e Facundo Torres tocou para o fundo das redes. Esse foi o primeiro gol do uruguaio com a camisa do clube paulista. O empate do Novorizontino veio aos 22 minutos do segundo tempo. Allan cometeu pênalti em cima de Patrick e, na cobrança, Pablo Dyego bateu sem chances para Lomba para empatar o confronto. A atuação ruim palmeirense persistiu e o Novorizontino aproveitou com Robson, aos 38 do segundo tempo. O atacante havia entrado minutos antes e aproveitou, livre dentro da área, um cruzamento para completar para o fundo das redes logo em sua estreia pelo time. O Palmeiras volta a campo na terça-feira, novamente em casa, contra o Red Bull Bragantino, pelo Paulistão, às 19h30.

