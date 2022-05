Avalie o post

Em 14 de maio de 2021 foi inaugurado o Centro de Acolhida do Povo da Rua Dom Sergio Eduardo Castriani em Manaus, um espaço dedicado aos homens e mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade no entorno do centro da cidade. O local conta com estrutura para alimentação, banho e lavagem de roupas.

A reforma do salão da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios deu início em fevereiro de 2021 para atender os moradores de rua, em meio a 2°onda da Covid-19. A miséria, a fome e a falta de itens básicos para a sobrevivência, se tornaram cada vez mais inexistentes. Este foi o primeiro passo dado para transformar o lugar em centro de acolhida. A iniciativa surgiu a partir de uma indagação do então Arcebispo Emérito, Dom Sergio Eduardo Castriani, que perguntou a Pastoral do Povo da Rua – PPR, “Vocês estão cuidando dos pobres?”. Destaca o integrante da coordenação da Pastoral do Povo da Rua, Jean Antunes.

Ouça a matéria em áudio:

A celebração de 1 ano da inauguração acontece neste sábado,14 de maio às 16h30, com transmissão ao vivo pelo Instagram @pprmanaus. Na edição da revista “Arquidiocese em notícias de junho, você é convidado a conhecer um pouco mais do centro de acolhida e suas ações.

Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

source